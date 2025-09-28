Autunno di calici profumi e storie Le colline romagnole si raccontano
Chi conosce solo la Rimini delle spiagge e delle notti d’estate non può immaginare la forza silenziosa della sua campagna autunnale. È il tempo in cui i colli si tingono di giallo e di rosso, quando le vigne profumano di mosto e le trattorie accendono i camini. È qui che prende vita " Cantine e trattorie in cantina ", un progetto che ha il passo lento della convivialità e la forma del teatro: quattro serate, dal 21 ottobre al 2 dicembre, ospitate alla cantina Enio Ottaviani di San Clemente. L’ideatore è Fausto Fratti, voce autorevole della cultura enogastronomica romagnola, capace di trasformare intuizioni in palcoscenici di esperienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
