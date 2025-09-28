Autostrade tregua finita | ripartono i cantieri

Riprendono in modo sostanziale da lunedì 29 settembre 2025 i cantieri sulla rete autostradale della Liguria, in particolare sul nodo di Genova.Da lunedì sull'A7 Genova-Milano parte la prima fase dell'intervento sul nodo di Busalla, con due scambi di carreggiata permanenti tra Isola del Cantone e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

