Automotive in allarme La Cgil | Servono risorse
Dal post Covid a oggi, nel settore automotive umbro c’è stato un costante aumento delle ore di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) alle quali vanno aggiunte quelle dei circa ottocento lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per ristrutturazione e la cessazione di centinaia di contratti di lavoro somministrato. Inoltre, rispetto alle 4 aziende coinvolte ad aprile, oggi ne conta 7 con procedura di cassa integrazione aperta. "I dati di giugno – riferisce il sindacato Cisl – evidenziano una flessione ulteriore del comparto: la cassa integrazione straordinaria coinvolge 768 lavoratori (+376 rispetto ad aprile). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Automotive in Umbria, Cgil: "Il settore è ancora in allarme, servono risorse" Il sindacato confederale, insieme a Fiom e Filctem, ha partecipato al tavolo regionale - Sono circa ottocento i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, oltre a quelli in Cigo
