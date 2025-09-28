Auto si ribalta sulla provinciale | muore proprio lei incinta di otto mesi

Una domenica pomeriggio segnata dal dramma lungo la provinciale 55, la strada che collega San Salvo a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Un’auto si è ribaltata all’improvviso e per una giovane donna di 25 anni, incinta all’ ottavo mese di gravidanza, non c’è stato nulla da fare. Viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un minore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha perso aderenza ed è finito ruotato su se stesso. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, con l’intervento del 118 Molise, dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Montenero di Bisaccia e della compagnia di Termoli, ma ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato inutile: la donna è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto si ribalta sulla provinciale: muore proprio lei, incinta di otto mesi

