Auto sbanda e ' vola' fuori strada | ragazzo finisce in ospedale

Paura sabato notte ad Alfianello per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Erano circa le 23.40 quando un giovane di 20 anni, al volante della propria auto, ha perso il controllo del mezzo lungo via delle Corti, la strada che collega il paese alla frazione Casacce di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - sbanda

Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti

Incidente in galleria, auto sbanda e si scontra con il guardrail

Camper sbanda alla rotonda e piomba contro alcune auto parcheggiate: paura sulla via Emilia

Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e cade nella scarpata, due morti - X Vai su X

Anziano quasi novantenne sbanda con l’auto, che finisce su un fianco - facebook.com Vai su Facebook

Colverde, che paura: auto sbanda in discesa e poi “vola” nel giardino di una abitazione, conducente in ospedale - Codice giallo per lui: è un 20enne della zona che ha perso il controllo della vettura per cause da accertare. ciaocomo.it scrive

Incidente nella notte, l'auto sbanda ed esce di strada: feriti una mamma e il figlio di 2 anni. Il bambino è stato intubato e trasferito all'ospedale - Momenti di paura nella tarda serata di ieri, venerdì, lungo la Strada Provinciale 8 in località Sanzili, ... Scrive msn.com