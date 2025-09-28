Auto rubate in via Trinitapoli parla una delle vittime | Stanchi di subire tutto questo
Quello dei furti d'auto è un fenomeno criminoso che probabilmente mai si risolverà, meno che mai in Capitanata, la provincia d'Italia dopo la vicina Bat con il più alto numero di veicoli rubati e cannibalizzati. Ad agire, come è emerso nel corso di alcune inchieste, sono perlopiù organizzazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
