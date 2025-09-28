Lucca, 27 settembre 2025 – Un 27enne è morto e un 37enne è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. I due, a bordo di un’auto, sono fuggiti all’alt dei carabinieri. Durante l’inseguimento il loro veicolo, una Ford Fusion, è finito fuori strada a folle velocità, andandosi a schiantare prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto in località Sant’Andrea oltre il Muson. Il passeggero 27enne che ha perso la vita era residente a Castelfranco, mentre il 37enne che stava guidando l’auto e che è rimasto ferito gravemente era residente in provincia di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto fugge dai carabinieri e si schianta: morto il passeggero. Grave il conducente residente a Lucca