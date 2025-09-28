Auto fugge all' alt dei carabinieri nel Trevigiano muore un passeggero di 27 anni e il conducente è grave

Un'auto si è schiantata prima contro un palo e poi contro un albero durante un inseguimento dopo essere fuggita all'alt dei carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

