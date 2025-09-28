Auto fugge all' alt dei carabinieri nel Trevigiano 27enne muore durante inseguimento

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto. La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.

In questa notizia si parla di: auto - fugge

