Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’ incidente è avvenuto ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, Simone Stepich, che sedeva accanto al conducente, M. S., 37 anni, cugino della vittima, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto fugge all’alt dei carabinieri. Morto un 27enne, grave il cugino