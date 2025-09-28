Auto fugge all’alt dei carabinieri Morto un 27enne grave il cugino

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita allalt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’ incidente è avvenuto ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, Simone Stepich, che sedeva accanto al conducente, M. S., 37 anni, cugino della vittima, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

