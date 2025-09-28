Auto con 5 ragazzi a bordo va a fuoco gli amici si buttano tra le fiamme per salvarli | la fine inaspettata
Un normale sabato sera tra amici si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Un gruppo di giovani, partiti per trascorrere insieme la serata, si è trovato improvvisamente a vivere un’esperienza che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. La loro auto, dopo un incidente, ha preso fuoco e solo un gesto di grande coraggio ha permesso di evitare il peggio. Nei momenti concitati che seguono uno schianto, il tempo sembra fermarsi. Le urla, il fumo e le fiamme che si propagano lasciano poco spazio alla lucidità, ma a fare la differenza è stata la prontezza di alcuni amici che, senza esitazione, si sono lanciati verso l’abitacolo per salvare chi era rimasto intrappolato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
