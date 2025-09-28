Auto con 5 ragazzi a bordo si incendia | gli amici che li seguivano li estraggono dalle lamiere e li salvano

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente sabato sera a Fontanafredda (Pordenone): tre i feriti, una ragazza in gravi condizioni e altri due giovani. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto la loro auto era completamente avvolta dalle fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - ragazzi

Schianto e paura, scooter contro auto: gravi due ragazzi di 27 anni

Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, altri 3 feriti gravi

Scontro tra auto ad Arzachena: perdono la vita due ragazzi di 17 e 18 anni

auto 5 ragazzi bordoStrade come laghi, un'auto con 4 ragazzi a bordo a Porto San Giorgio finisce in una scarpata - Bomba d'acqua nella notte a Porto San Giorgio, allagamenti e disagi in tutta la città. Lo riporta msn.com

Contromano sulla Lecce-Gallipoli dopo la discoteca, fermati 5 ragazzi: conducente positivo all’alcoltest - Un’auto con a bordo 5 ragazzi di ritorno dalla discoteca ha percorso contromano un tratto della statale 101 del Salento, la Lecce- Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Auto 5 Ragazzi Bordo