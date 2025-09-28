Auto ariete contro l' enoteca | ladri in fuga con soldi e bottiglie di vino

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccata all'alba nella zona di Piazza Bologna. Una banda di ladri ha usato un'auto come ariete ed ha infranto la vetrata del locale. Poi hanno rubato soldi e bottiglie di vino.Spaccata all'enotecaIl furto è stato messo a segno intorno alle 4:00 della notte fra sabato e domenica. Nel mirino dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

auto - ariete

