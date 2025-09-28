Auto a fuoco in strada non escluso il dolo
CASORATE PRIMO (Pavia) Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, senza poter al momento escludere né il dolo né l’evento accidentale. Sta di fatto che due automobili sono state completamente distrutte dalle fiamme, nella notte tra venerdì e ieri, in via Falcone a Casorate Primo. Poco prima delle 2 sono scattate le richieste d’intervento da parte dei preoccupati residenti nei palazzi adiacenti, con i carabinieri e i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diversi mezzi. Oltre alla squadra da Casorate, i vigili del fuoco hanno infatti mandato in supporto anche l’autobotte dal Comando provinciale di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
