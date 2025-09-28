Auto a fuoco in strada non escluso il dolo

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASORATE PRIMO (Pavia) Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, senza poter al momento escludere né il dolo né l’evento accidentale. Sta di fatto che due automobili sono state completamente distrutte dalle fiamme, nella notte tra venerdì e ieri, in via Falcone a Casorate Primo. Poco prima delle 2 sono scattate le richieste d’intervento da parte dei preoccupati residenti nei palazzi adiacenti, con i carabinieri e i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diversi mezzi. Oltre alla squadra da Casorate, i vigili del fuoco hanno infatti mandato in supporto anche l’autobotte dal Comando provinciale di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

auto a fuoco in strada non escluso il dolo

© Ilgiorno.it - Auto a fuoco in strada, non escluso il dolo

In questa notizia si parla di: auto - fuoco

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Scontro nel sottopassaggio a Rovello: i vigili del fuoco tagliano le auto per estrarre i feriti dalle lamiere

Auto prende fuoco in autostrada, traffico bloccato nella notte e vigili del fuoco in azione

auto fuoco strada esclusoAuto a fuoco in strada, non escluso il dolo - CASORATE PRIMO (Pavia) Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, senza poter al momento escludere né il dolo né l’evento accidentale. Segnala ilgiorno.it

auto fuoco strada esclusoSan Benedetto del Tronto - Tre auto a fuoco nella notte: rogo danneggia anche edifici - Notte di paura a Porto d’Ascoli, dove un incendio ha distrutto tre auto in sosta e danneggiato due edifici vicini. Segnala veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fuoco Strada Escluso