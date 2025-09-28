Auriemma ha osservato le similitudini tra rossoneri e il Napoli di un anno fa, ma non bisogna seguire il percorso dei nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, il giornalista Raffaele Auriemma, da sempre vicino alle vicende del Napoli, ha parlato della sfida di questa sera tra i campioni d’Italia di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, individuando parallelismi e differenze rispetto alle passate stagioni. Secondo Auriemma, molti paragonano il Milan al Napoli che lo scorso anno dominò la Serie A: «Molti pensano che il Milan possa ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, perché ci sono delle similitudini». 🔗 Leggi su Internews24.com

Auriemma sulla corsa al primo posto: «Il Milan come gli azzurri dell'anno scorso? Non bisogna fare come l'Inter…»