Aumenti sul contratto 2.500 euro in busta paga ai dipendenti delle Pa locali

Una tantum da 2.500 euro sugli stipendi dei dipendenti degli enti locali. L'aumento arriverebbe dal recupero degli arretrati grazie alle novità sulle trattative tra sindacati e Governo relativi i contratti: l'apertura del tavolo sul rinnovo del nuovo triennio è all'orizzonte e potrebbe sbloccare a traino gli accordi ancora mancati del triennio 202224. Adeguamenti che riguardano circa un milione e mezzo di impiegati pubblici dei comparti di Istruzione e ricerca e delle Funzioni locali, vale a dire il personale di Regioni, Province, Città, Comuni e Camere di commercio. Gli aumenti in busta paga. Le stime prevedono che dall'incastro tra i due rinnovi i dipendenti delle Pa locali possano ricevere in busta paga 2.

