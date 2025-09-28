Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Aspettando Ballando con le Stelle | Sabato 27 settembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Aspettando Ballando con le Stelle e tutti gli altri programmi del pomeriggio di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Aspettando Ballando con le Stelle – 27 settembre 2025. Su Rai1 la puntata pomeridiana del programma Linea Blu segna un dato di 1.318.000 spettatori con il 10.7% di share. A seguire la puntata di Aspettando Ballando con le Stelle, che anticipa la puntata serale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquista ben 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Aspettando Ballando con le Stelle | Sabato 27 settembre 2025

In questa notizia si parla di: auditel - analisi

