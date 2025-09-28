Attrice virtuale Tilly Norwood | come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il cinema

la prima performer virtuale creata con l'intelligenza artificiale: un'innovazione nel mondo dello spettacolo. Nel panorama delle tecnologie emergenti, l' intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore dell'intrattenimento. Una delle novità più sorprendenti è rappresentata dalla presentazione di una performer completamente generata attraverso sistemi di IA, che apre nuove prospettive per attori, registi e produttori. l'innovativa creazione di Xicoia: Tilly Norwood. caratteristiche della performer virtuale. La società Xicoia, fondata dall'attrice, comica e produttrice Eline van der Velden, ha annunciato ufficialmente la nascita di Tilly Norwood.

