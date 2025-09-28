Regione Lombardia ha premiato questa settimana 76 nuove attività storiche di Milano e provincia che, annunciate lo scorso mese di luglio, hanno portato a 831 il totale delle realtà premiate nella Città Metropolitana e a 4.477 quelle complessive in Lombardia: tra i premiati, che devono avere quarant’anni di attività senza interruzioni alle spalle, anche due realtà che hanno fatto in diversa misura la storia del territorio e cioè il Marilyn’s Bar di Canegrate, locale che ha aperto i battenti nel 1985, e l’Enoteca Longo che ha messo radici a Legnano nel 1983. Nato come ditta individuale nel 1984, Il Marilyn’s Bar ha poi ampliato strada facendo la base sociale, la sede (la ristrutturazione del 2005, curata dallo Studio Benaim André di Firenze, aveva unito tre negozi adiacenti) e il bacino d’utenza, così da diventare un sicuro riferimento per una clientela che va ben oltre il territorio del Legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attività storiche. Premiati due esercizi