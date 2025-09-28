Attentato in Michigan 40enne attacca i fedeli e dà fuoco a una chiesa | morti e feriti Trump | Basta attacchi ai cristiani – Il video
Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite a seguito di un attacco armato avvenuto oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc, nel Michigan. La polizia ha precisato però di temere che ci siano altre vittime. Secondo quanto sin qui ricostruito, l’attentatore si sarebbe scagliato con la sua auto contro la chiesa, poi avrebbe aperto il fuoco con un fucile d’assalto. Infine, avrebbe appiccato le fiamme all’edificio religioso. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a spegnere l’incendio e il responsabile è stato arrestato. Si tratta di un uomo di 40 anni di Burton, ha detto la polizia. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: attentato - michigan
Attentato in chiesa in Michigan: sfonda il muro con un pickup, spara e appicca un incendio, bimbi tra i feriti
Attentato in Michigan, 40enne attacca i fedeli e dà fuoco a una chiesa: morti e feriti. Trump: «Basta attacchi ai cristiani»