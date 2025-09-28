Attentato in chiesa in Michigan | sfonda il muro con un pickup spara e appicca un incendio bimbi tra i feriti

Una persona, subito neutralizzata, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. L'intera struttura è in fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attentato - chiesa

