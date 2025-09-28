Attentato in chiesa in Michigan | sfonda il muro con un pickup spara e appicca un incendio 2 morti

Una persona, poi uccisa, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Ci sono almeno due morti e tra i feriti anche dei bambini. L'intera struttura è in fiamme. Trump: "Ennesimo attacco ai cristiani negli Usa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Attentato in una chiesa cattolica in Congo: oltre 40 morti. I responsabili sono un gruppo affiliato all’Isis – Il video

Attentato in una chiesa a Komanda: è una carneficina con oltre 40 morti

