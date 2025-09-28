Attentato in chiesa in Michigan | sfonda il muro con un pickup spara e appicca un incendio 2 morti

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona, poi uccisa, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Ci sono almeno due morti e tra i feriti anche dei bambini. L'intera struttura è in fiamme. Trump: "Ennesimo attacco ai cristiani negli Usa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attentato - chiesa

Attentato in una chiesa cattolica in Congo: oltre 40 morti. I responsabili sono un gruppo affiliato all’Isis – Il video

Attentato in una chiesa a Komanda: è una carneficina con oltre 40 morti

Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti, colpiti diversi bambini: “Edificio in fiamme, violenza inaccettabile”

attentato chiesa michigan sfondaAttentato in chiesa in Michigan: sfonda il muro con un pickup, spara e appicca un incendio, bimbi tra i feriti - Una persona, subito neutralizzata, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan ... Segnala fanpage.it

attentato chiesa michigan sfondaMichigan, sparatoria in una chiesa mormone - Almeno un morto e diversi feriti, tra cui dei bambini, durante una sparatoria presso una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan a 80 km a nord di Detroit. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Chiesa Michigan Sfonda