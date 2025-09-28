Attacco notturno sull’Ucraina | Mosca lancia droni e missili Kiev segnala danni e vittime civili

Nella notte la Federazione Russa ha effettuato un nuovo attacco aereo sullUcraina. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, sarebbero stati lanciati “centinaia di droni e missili” contro diverse città del Paese. Le autorità di Kiev parlano di edifici residenziali danneggiati e di vittime civili, mentre squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di assistenza e nel bilancio dei danni. Le difese aeree del governo militare di Kiev hanno dichiarato di aver intercettato parte dei velivoli, ma alcuni avrebbero raggiunto i loro obiettivi. L’attacco arriva a pochi giorni da altre ondate di bombardamenti e rientra nell’escalation militare che da mesi caratterizza il conflitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Massiccio attacco notturno russo: pioggia di droni e missili sull’Ucraina

