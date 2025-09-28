Atp Pechino Sinner affronta Marozsan | chi è l’avversario e quando vedere la gara

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al China Open di Pechino: dopo aver sconfitto, non senza qualche patema d'animo, il talento francese Terence Atmane è quasi tempo di tornare in campo e affrontare, ai quarti di finale, il tennista ungherese Fabian Marozsan attuale numero 57 del ranking Atp. Chi è l'avversario. 25enne nato a Budapest, il suo colpo preferito è il drop shot mentre la superficie è la terra battuta. È entrato nella top 200 nell'agosto 2022, nella top 100 nel giugno 2023 e ha raggiunto il 36° posto in carriera nel maggio 2024 diventando il quarto tennista ungherese a entrare nella Top 50 nella storia della classifica Atp (dal 1973). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

