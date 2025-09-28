Atp Pechino Musetti-Mannarino 6-3 6-3 | gli highlights L' azzurro vola ai quarti
Vittoria agile per Lorenzo Musetti, che agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino batte con un doppio 6-3 il francese Adrian Mannarino. Match sempre nelle mani dell'azzurro, che si qualifica così ai quarti dove affronterà lo statunitense Learner Tien, che ha sconfitto a sua volta Flavio Cobolli. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pechino - musetti
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti
ATP Pechino 2025, i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Possibile derby con Musetti
Musetti (fischiato) ai quarti a Pechino, altro passo avanti verso le Finals di Torino. Fuori Cobolli - X Vai su X
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - facebook.com Vai su Facebook
Musetti piega Mannarino, quarti di finale a Pechino ma senza derby: cos'è successo - L'Italia sorride a metà nella mattinata cinese con il carrarino batte agevolmente il francese e continua la sua avventura ... Da tuttosport.com
Tennis: A Pechino battuto Mannarino, Musetti ai quarti. Affronterà Tien. Cobolli eliminato - Il toscano, negli ottavi, ha battuto il francese Adrien Mannarino con il punteggio di 6- Secondo ansa.it