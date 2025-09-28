Atp Pechino Musetti-Mannarino 6-3 6-3 | gli highlights L' azzurro vola ai quarti

Vittoria agile per Lorenzo Musetti, che agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino batte con un doppio 6-3 il francese Adrian Mannarino. Match sempre nelle mani dell'azzurro, che si qualifica così ai quarti dove affronterà lo statunitense Learner Tien, che ha sconfitto a sua volta Flavio Cobolli. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

