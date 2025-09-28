Atp Pechino 2025 Musetti batte Mannarino e va ai quarti

Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del Atp Pechino 2025, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento della capitale cinese. Il tennista azzurro, numero 9 al mondo, ha battuto in due set, in meno di un’ora e mezza di partita, il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3, 6-3. Mentre si attende il match di Jannik Sinner contro Fabian Maroszan, in programma domani, Musetti passa dunque ai quarti dove affronterà lo statunitense Learner Tien, ‘giustiziere’ di Flavio Cobolli. Eliminato Cobolli, salta il derby azzurro ai quarti. Salta dunque il possibile derby azzurro. Finisce infatti al secondo turno l’avventura di Flavio Cobolli al ‘China Open’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

