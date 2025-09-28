ATP Pechino 2025 Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti Avanzano Zverev e Medvedev

Il torneo ATP 500 di Pechino completa gli ottavi di finale con i match valevoli per la parte bassa del tabellone. La giornata riserva alterne soddisfazioni per i colori italiani: Flavio Cobolli cede nettamente con Learner Tien, Lorenzo Musetti supera l’ostacolo Adrian Mannarino. Sarà proprio il giovane americano l’avversario del toscano nei quarti di finale. Avanzano Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone, e il redivivo Daniil Medvedev. Alexander  Zverev   cede un set prima di centrare l’obiettivo quarti. La testa di serie numero due doma 7-5 3-6 6-3 il francese Corentin Moutet. Il tedesco recupera da 0-40 nel quarto game, opera il break nel quinto per il 3-2, ma nel decimo gioco perde il servizio per il 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

