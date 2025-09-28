ATP Pechino 2025 Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti Avanzano Zverev e Medvedev
Il torneo ATP 500 di Pechino completa gli ottavi di finale con i match valevoli per la parte bassa del tabellone. La giornata riserva alterne soddisfazioni per i colori italiani: Flavio Cobolli cede nettamente con Learner Tien, Lorenzo Musetti supera l’ostacolo Adrian Mannarino. Sarà proprio il giovane americano l’avversario del toscano nei quarti di finale. Avanzano Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone, e il redivivo Daniil Medvedev. Alexander Zverev cede un set prima di centrare l’obiettivo quarti. La testa di serie numero due doma 7-5 3-6 6-3 il francese Corentin Moutet. Il tedesco recupera da 0-40 nel quarto game, opera il break nel quinto per il 3-2, ma nel decimo gioco perde il servizio per il 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pechino - learner
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025
Flavio Cobolli scarico e falloso contro Learner Tien a Pechino: azzurro eliminato negli ottavi di finale
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli ottavi: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino - Lorenzo Musetti vola ai quarti. Flavio Cobolli travolto da Learner Tien. A Tokyo la prima semifinale sarà tra Taylor Fritz e Jenson Brooksby https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102114/atp-pechino-lorenzo-musetti-vola-ai-quarti-fla Vai su X
ATP Pechino 2025, Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Zverev e Medvedev - Il torneo ATP 500 di Pechino completa gli ottavi di finale con i match valevoli per la parte bassa del tabellone. Si legge su oasport.it
ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti - Giornata agrodolce per gli Azzurri: Cobolli esce per mano di un super Tien, Musetti supera l'ostacolo Mannarino e troverà proprio l'americano ... sportface.it scrive