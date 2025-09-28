ATP 500 Tokyo Alcaraz batte anche Nakashima e raggiunge Ruud in semifinale | il tabellone aggiornato

Lo spagnolo ha messo definitivamente alle spalle il problema alla caviglia e supera facilmente Nakashima. In semifinale Alcaraz-Ruud. Prosegue il percorso senza ostacoli del n°1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva fatto temere il suo staff e i suoi tifosi durante la sfida contro Baez all’esordio, quando durante una palla corta dell’avversario aveva subito un problema alla caviglia. Alla fine, però, ha vinto con facilità quel match, seppur nelle ore successive qualcosa ancora non andava per il verso giusto. Il giorno di riposo è stato però una manna dal cielo, con l’iberico che ha poi battuto anche Zizou Bergs agli ottavi e, ora, Nakashima ai quarti. 🔗 Leggi su Sportface.it