ATP 500 Pechino Sinner ai quarti contro Marozsan | quando e dove vedere il match

Il ritorno in campo di Jannik Sinner prosegue nel torneo di Pechino. Dopo Cilic e Atmane, sul suo cammino c’è Fabian Marozsan. Prosegue il torneo asiatico di Jannik Sinner. L’altoatesino ha superato agilmente Marin Cilic (6-2, 6-2), per poi faticare un po’ con Atmane (6-4, 5-7, 6-0). Adesso, sulla sua strada, l’ungherese Fabian Marozsan. Il classe 1999 ha raggiunto i quarti facendo un’ottimo torneo finora, non concedendo ancora alcun parziale. Il tennista ha infatti battuto in due set prima Benjamin Bonzi e poi Alexandre Muller, regalandosi il match con il n°2 del mondo (n°1 del tabellone del torneo). 🔗 Leggi su Sportface.it