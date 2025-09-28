ATP 500 Pechino | Cobolli cede a Tien Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti

Giornata agrodolce per gli Azzurri: Cobolli esce per mano di un super Tien, Musetti supera l’ostacolo Mannarino e troverà proprio l’americano. Termina l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Pechino, mentre prosegue quella dell’altro italiano Lorenzo Musetti. Il n°25 al mondo ha ceduto a un’ottimo Learner Tien, capace di battere l’azzurro in poco più di un’ora in due set. Poco da fare per Cobolli, che lascia così il torneo agli ottavi. Learner Tien, invece, proseguirà nel torneo asiatico e giocherà con un altro Azzurro, Lorenzo Musetti. Il n°9 del ranking ATP ha battuto Adrien Mannarino in 1h24m, regalandosi proprio i quarti contro l’americano. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: pechino - cobolli

ATP Pechino 2025, Jannik Sinner rientra, ma niente rivincita con Alcaraz. Presenti anche Musetti e Cobolli

Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego

Atp 500 di Pechino: gli avversari di Sinner, Musetti e Cobolli

Tennis, Cobolli eliminato al secondo turno del torneo Atp500 di Pechino. Il romano è stato sconfitto 6-3, 6-2 da Tien in un'ora e un quarto di gioco #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/09/28/tennis-a-pechino-battuto-mannarino-musetti-ai-quarti.-a - X Vai su X

Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - facebook.com Vai su Facebook

Tennis: A Pechino battuto Mannarino, Musetti ai quarti. Affronterà Tien. Cobolli eliminato - Il toscano, negli ottavi, ha battuto il francese Adrien Mannarino con il punteggio di 6- Come scrive ansa.it

Musetti centra i quarti a Pechino: ma Cobolli perde e sfuma il derby - Autorevole vittoria di Lorenzo, che ha agevolmente superato Mannarino: non ci sarà però una sfida tutta azzurra perché Flavio si è arreso a Tien ... Come scrive msn.com