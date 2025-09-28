ATM Milano e il mistero dell' autobus 94 che esiste ma non passa o se passa lo fa con ritardi da terzo mondo anche per coprire la distanza tra 2 fermate

Tra ritardi biblici e palette d'antan, a Milano continua la triste storia del bus chiamato desiderio, quel 94 che continua a lasciare a piedi anziani, turisti, lavoratori su un percorso di 20 fermate che non risente del traffico della metropoli ATM Milano, continua il mistero dell'autobus 94. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - ATM Milano e il mistero dell'autobus 94 che esiste ma non passa o, se passa, lo fa con ritardi da terzo mondo anche per coprire la distanza tra 2 fermate

