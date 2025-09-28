Atletico Ascoli con l’Ostiamare | | Riscattiamoci

Partita di cartello questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca con l’Atletico Ascoli che ospiterà la capolista Ostiamare del presidente Daniele De Rossi. La società bianconera del Patron Graziano Giordani per ripagare i propri abbonati del fatto che il derby con l’Ancora è stato disputato a porte chiuse al campo sportivo di Castel di Lama, ha deciso di concedere un biglietto omaggio a ciascun abbonato. Insomma, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Del Duca per vedere all’opera la prima dela classe che viaggia a punteggio pieno cn la speranza che l’Atletico Ascoli possa riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro il Termoli e appunto nel derby contro l’Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

