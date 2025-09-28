atletica carlo calcagni domina i 400 metri t72 e firma il primo oro azzurro ai mondiali paralimpici

Si apre con i fuochi d’artificio l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (in India). Carlo Calcagni, unico azzurro impegnato nelle prime due giornate della rassegna iridata, ha infatti centrato il bersaglio grosso conquistando la medaglia d’oro nei 400 metri T72. Il 56enne italiano era il grande favorito della vigilia e ha confermato effettivamente la sua netta superiorità, ottenendo il secondo titolo mondiale in carriera con un notevole tempo di 59.91, a poco meno di mezzo secondo dal suo primato del mondo (59. 🔗 Leggi su Oasport.it

