Athletic Club Palermo vittoria in rimonta nel finale contro l’Acireale | la doppietta di Micoli fa volare i nerorosa
Rimonta al cardiopalma per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 2-1 l’Acireale, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone I. Una vittoria di squadra e di cuore, al termine di una partita risolta nel finale grazie alla doppietta di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: athletic - club
La Gumina pensa già al futuro, l'attaccante della Samp diventa socio e dirigente dell'Athletic Club Palermo
Trump in modalità “io il palchetto non lo lascio”: voleva alzare il trofeo del Mondiale per club insieme a James (Athletic)
Nico Williams giura fedeltà all’Athletic: «Resto per fare la Storia qui». Il no al Barcellona e una dichiarazione d’amore al suo club e a suo fratello Iñaki, nuovo capitano
Ernesto Valverde names a 22-man squad for tomorrow's clash with @VillarrealCFen at the Estadio de la Ceramica (21:00 CEST). Travel details http://labur.eus/Vill-Ath-Squad #VillarrealAthletic #AthleticClub - X Vai su X
, Ufficiali le avversarie delle formazioni del gruppo Athletic nei campionati Under 17 e Under 15. Athletic Club Palermo al via in entrambi i campionati élite, mentre la Tieffe parteciperà all'Under 15 élite - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, prima vittoria per l’Athletic Club Palermo contro la Vigor Lamezia - 1 la Vigor Lamezia, nel match valido per la 2ª giornata del girone I. Segnala livesicilia.it
Athletic Club Palermo, arriva la prima storica vittoria in serie D: Vigor Lamezia battuta 2-1 - Al Velodromo Paolo Borsellino – tornato a ospitare una partita di calcio dopo più di 20 anni – la squadra di Emanuele Ferraro ha dato dimostrazione di grinta, carattere e qualità contro un avversario ... Da today.it