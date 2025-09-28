Athletic Club Palermo vittoria in rimonta nel finale contro l’Acireale | la doppietta di Micoli fa volare i nerorosa

Palermotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimonta al cardiopalma per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 2-1 l’Acireale, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone I. Una vittoria di squadra e di cuore, al termine di una partita risolta nel finale grazie alla doppietta di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: athletic - club

La Gumina pensa già al futuro, l'attaccante della Samp diventa socio e dirigente dell'Athletic Club Palermo

Trump in modalità “io il palchetto non lo lascio”: voleva alzare il trofeo del Mondiale per club insieme a James (Athletic)

Nico Williams giura fedeltà all’Athletic: «Resto per fare la Storia qui». Il no al Barcellona e una dichiarazione d’amore al suo club e a suo fratello Iñaki, nuovo capitano

athletic club palermo vittoriaSerie D, prima vittoria per l’Athletic Club Palermo contro la Vigor Lamezia - 1 la Vigor Lamezia, nel match valido per la 2ª giornata del girone I. Segnala livesicilia.it

athletic club palermo vittoriaAthletic Club Palermo, arriva la prima storica vittoria in serie D: Vigor Lamezia battuta 2-1 - Al Velodromo Paolo Borsellino – tornato a ospitare una partita di calcio dopo più di 20 anni – la squadra di Emanuele Ferraro ha dato dimostrazione di grinta, carattere e qualità contro un avversario ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Athletic Club Palermo Vittoria