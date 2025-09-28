Atena Lucana | il ballerino Pierpaolo Monzillo entra nella scuola di Amici

Pierpaolo Monzillo, ballerino di Atena Lucana, ha ottenuto la maglia per la trasmissione di canale 5, “Amici”. L'esibizioneIl giovane artista valdianese, un vero e proprio talento (ha vinto anche la borsa di studio dedicata a Federica Tropiano dell'associazione 21 Passi) con la sua esibizione ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

