Atalanta per CdK nuovo stop Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges

CALCIO. Nuovo stop per De Ketelaere. Il brasiliano, invece, potrebbe tornare titolare in Champions League contro i belgi, martedì 30 settembre alle 18.45 a Bergamo. Per Hien e Scalvini decisione in extremis.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta cdk nuovo stopAtalanta, per CdK, nuovo stop. Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges - Per il resto, ai box Scamacca, Kolasinac, Zalewski e Bakker, quasi certa la conferma del trio difensivo Kossounou- Secondo ecodibergamo.it

atalanta cdk nuovo stopAtalanta, De Ketelaere si è fatto male: non ci sarà in Champions - Torna il problema all'ileopsoas, nella zona dell'inguine: il trequartista belga salterà la partita di Champions con la sua ex squadra, il Bruges, e probabilmente anche la successiva con il Como ... Come scrive bergamo.corriere.it

