Atalanta per CdK nuovo stop Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges

CALCIO. Nuovo stop per De Ketelaere. Il brasiliano, invece, potrebbe tornare titolare in Champions League contro i belgi, martedì 30 settembre alle 18.45 a Bergamo. Per Hien e Scalvini decisione in extremis.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, per CdK, nuovo stop. Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges

In questa notizia si parla di: atalanta - nuovo

Il mercaTO. Oliveri (Atalanta) il nome nuovo. Le trattative

Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore dell’Atalanta Under 23

Atalanta, in attesa del nuovo bomber arriva un talento: Juric abbraccia il nuovo Lookman

Un altro pareggio per la #Juventus. #Tudor nuovo mister X? Contro un #Atalanta rabberciata era assolutamente lecito aspettarsi di più, non bastano solo 30 minuti. Ancora troppa confusione #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Di nuovo a Torino Back to back in Turin #JuveAtalanta #GoAtalantaGo - X Vai su X

Atalanta, per CdK, nuovo stop. Ederson verso il rientro dal 1’ col Bruges - Per il resto, ai box Scamacca, Kolasinac, Zalewski e Bakker, quasi certa la conferma del trio difensivo Kossounou- Secondo ecodibergamo.it

Atalanta, De Ketelaere si è fatto male: non ci sarà in Champions - Torna il problema all'ileopsoas, nella zona dell'inguine: il trequartista belga salterà la partita di Champions con la sua ex squadra, il Bruges, e probabilmente anche la successiva con il Como ... Come scrive bergamo.corriere.it