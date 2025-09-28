Atalanta pareggio all’Allianz | potevano essere tre punti
Torino. La Dea esce dall’Allianz con un buon punto, ma potevano essere 3. Primo quarto d’ora da incubo, con i nostri imbambolati e la Juve che potrebbe segnare immediatamente. Se il buongiorno si vede dal mattino, penso, oggi sarà notte fonda. Invece l’Atalanta comincia a giocare e pur non mettendo in seria difficoltà i bianconeri fanno capire agli avversari che ci sono anche loro. La Juve genera un gran possesso palla, qualche tiro su cui Carnesecchi non si fa sorprendere, ma nessuna occasione davvero importante. La Dea non ha grandi difficoltà nel rintuzzare le trame avversarie. Mi metto tranquillo, si va al riposo sul pareggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
