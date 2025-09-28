Atalanta già in allenamento | martedì arriva il Brugge

IN CAMPO. Dopo il pareggio contro la Juventus in Campionato, l’Atalanta si prepara ad affrontare il secondo match in Champions della stagione, contro il Brugge a Bergamo alle 18.45. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge

In questa notizia si parla di: atalanta - allenamento

Juric dall'ospedale a Zingonia. Domani dirigerà l'allenamento dell'Atalanta

Lookman sembra sempre di più Osimhen: non si è presentato all’allenamento dell’Atalanta (Sportmediaset)

Atalanta, altra rottura con Lookman: non si presenta all’allenamento

Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge - X Vai su X

Charles De Ketelaere ha lavorato in parte insieme al resto della squadra nell'allenamento di stamattina a Zingonia e può rientrare fra i convocati dell'Atalanta per la sfida di sabato in casa della Juventus. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, Lookman non si presenta all’allenamento. Percassi: “L’accordo era di cederlo all’estero” - Dopo l’uscita allo scoperto di Lookman, che ieri con un post su Instagram ha chiesto ufficialmente la cessione accusando ... Lo riporta repubblica.it

Lookman, doppia assenza all’allenamento: la tripla rottura con l’Atalanta e la posizione della società - Il riferimento è ovviamente alla vicenda che da diverse settimane vede al centro Ademola Lookman e il ... bergamonews.it scrive