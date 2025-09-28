Atalanta De Ketelaere si ferma ancora | out per Brugge e Como
Zingonia. L’Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per le prossime due partite. L’attaccante belga nella mezz’ora giocata nella ripresa nella partita contro la Juventus di sabato 27 settembre ha sentito un riacutizzarsi al problema al muscolo ileo psoas della coscia sinistra. Juric non potrà quindi disporre del suo numero 17 martedì in Champions League contro il Club Brugge e anche sabato contro il Como in campionato, fino a quando la guarigione non sarà effettivamente completata al 100%. Si tratta infatti dello stesso risentimento che lo aveva già tenuto ai box per la trasferta sul campo del Torino di domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
