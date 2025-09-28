Atalanta-Bruges seconda giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la seconda giornata del girone unico di Champions League. I bergamaschi sono chiamati a riscattare il ko dell’esordio e rilanciare le proprie ambizioni, mentre i belgi vogliono strappare punti preziosi per la classifica. Atalanta-Bruges si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 18.45 presso la New Balance Arena. ATALANTA-BRUGES: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Dea ha iniziato decisamente male l’avventura nella massima competizione continentale incassando un pesante 3-0 dal Psg. Un risultato che nel complesso era nelle previsioni, trattandosi dei Campioni d’Europa, ma ora sarà importante reagire e tornare a fare subito punti, sulla scia degli ultimi risultati ottenuti in campionato, dove la squadra di Juric è reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

