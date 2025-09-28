Atalanta ancora imbattuta in campionato Mario Pasalic | Un bel segnale ora pensiamo al Bruges

Bergamo, 28 settembre 2025 – L’Atalanta, imbattuta dopo cinque giornate con nove punti all’attivo e dieci gol segnati, è sulla strada giusta. A dirlo, dopo il pareggio 1-1 sul campo della Juventus, sono i due vice capitani nerazzurri, Mario Pasalic e Berat Djimsiti, veterani in maglia atalantina dall’estate 2018. “Se riusciamo a essere competitivi sul campo della Juventus lo possiamo essere ovunque: il dato più importante è che in campionato siamo ancora imbattuti e questo conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. È un bel segnale. Vuol dire che stiamo lavorando bene e che possiamo giocarcela contro chiunque”, ha spiegato Pasalic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

