Atalanta ancora guai muscolari per De Ketelaere | salterà Bruges e Como

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante belga era tornato in campo allo Stadium nella mezz'ora finale di gara, ma evidentemente il risentimento di cui soffriva non era stato ancora superato. Torna invece a disposizione Ederson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta ancora guai muscolari per de ketelaere salter224 bruges e como

© Gazzetta.it - Atalanta, ancora guai muscolari per De Ketelaere: salterà Bruges e Como

In questa notizia si parla di: atalanta - guai

Qui atalanta. Scamacca esulta:: "Guai alle spalle». Arriva Arokodare?

Atalanta, guai per 19 tifosi in trasferta a Parigi

Atalanta, doppio stop: guai muscolari per De Ketelaere e Scalvini

atalanta guai muscolari deAtalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere - Ore d’attesa per Zalewski e Hien e fiducia per De Ketelaere in casa Atalanta, alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria a Torino. ecodibergamo.it scrive

atalanta guai muscolari deAtalanta, problemi muscolari per Scalvini e De Ketelaere: attesa per gli esami. Juve a rischio - Nella sfida persa contro il PSG, l'Atalanta ha perso per infortunio Scalvini e De Ketelaere. Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Guai Muscolari De