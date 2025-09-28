Se si vive con animali domestici è possibile dover sostenere dei costi legati alla loro cura o salute, come le spese veterinarie o dei farmaci particolari. In casi come questi un’assicurazione potrebbe convenire per ricevere un rimborso nel caso di spese mediche? Ecco quando conviene davvero stipularla, quali sono i limiti e i vantaggi nonché i costi medi. Il mercato delle pet insurance. Gli animali domestici in Italia sono una presenza costante nella vita delle famiglie e ciò è confermato anche dal rapporto Assalco-Zoomark del 2024 dal quale si evince che quelli presenti nelle case sono circa 65 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assicurazione animali domestici, conviene davvero per risparmiare?