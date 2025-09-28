Assicurazione animali domestici conviene davvero per risparmiare?
Se si vive con animali domestici è possibile dover sostenere dei costi legati alla loro cura o salute, come le spese veterinarie o dei farmaci particolari. In casi come questi un’assicurazione potrebbe convenire per ricevere un rimborso nel caso di spese mediche? Ecco quando conviene davvero stipularla, quali sono i limiti e i vantaggi nonché i costi medi. Il mercato delle pet insurance. Gli animali domestici in Italia sono una presenza costante nella vita delle famiglie e ciò è confermato anche dal rapporto Assalco-Zoomark del 2024 dal quale si evince che quelli presenti nelle case sono circa 65 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: assicurazione - animali
Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro
Nuovo cucciolo in casa? Un animale domestico porta gioia, amore e compagnia… ma anche qualche imprevisto. Che si tratti di danni involontari a terzi o di spese veterinarie inaspettate, la nostra polizza RC Animali Domestici ti garantisce la protezione che - facebook.com Vai su Facebook
Assicurazione animali domestici, conviene davvero per risparmiare? - Ecco cosa valutare davvero se si desidera risparmiare prima di sottoscrivere un’assicurazione per i propri animali domestici: costi, coperture e rischi nascosti ... Segnala quifinanza.it
Assicurazione per animali domestici: proteggi i tuoi amati animali nel modo più intelligente - Avere un animale domestico in casa è una delle esperienze più piacevoli che si possano vivere. napolivillage.com scrive