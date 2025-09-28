Quella che ha in mente Stefano Pioli in prima battuta per il derby di oggi pomeriggio a Pisa è una Fiorentina con una linea a tre in difesa. Pronta, certo, a diventare camaleontica e a trasformare la propria retroguardia a quattro in fase di non possesso (decisiva, in tal senso, sarà la posizione di Gosens) ma, essenzialmente, simile per filosofia di gioco a quella vista contro il Napoli subito dopo la sosta. Gli esperimenti tentati contro i campioni d’Italia e una settimana fa contro il Como, a dire il vero, non hanno dato i frutti sperati ma il tecnico per tutta la settimana ha insistito su tre centrali di ruolo e dunque, anche alla luce del grave ko di Lamptey e delle poche alternative sulle fasce, la sensazione è che si insisterà sull’impostazione a tre su cui l’allenatore e il suo staff hanno lavorato nel corso di tutta l’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Assetto, idee e sorprese. Gud per aiutare Moise. E in difesa è l'ora di Marì