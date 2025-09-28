assenze pesanti il matelica in campo senza bianchi e tempestilli

Il Matelica torna a giocare in casa contro il Chiesanuova: un derby che si preannuncia avvincente perché i locali vogliono allungare la striscia positiva e gli ospiti cercano di tornare in carreggiata dopo un avvio meno brillante del previsto. "Chiesanuova è un avversario di valore – dice Lorenzo Ciattaglia, tecnico dei matelicesi – e ci aspetta una gara difficile". L’allenatore non crede a una possibile crisi: "Avremo di fronte una squadra importante, molto fisica e dal forte potenziale offensivo, ben guidata da un tecnico molto esperto. Domenica hanno dato un chiaro segnale: Chiesanuova è tornata ed è in grado di dimostrare che nella passata stagione non è certo arrivata per caso ai playoff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

