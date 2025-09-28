Assenze pesanti Il Matelica in campo senza Bianchi e Tempestilli
Il Matelica torna a giocare in casa contro il Chiesanuova: un derby che si preannuncia avvincente perché i locali vogliono allungare la striscia positiva e gli ospiti cercano di tornare in carreggiata dopo un avvio meno brillante del previsto. "Chiesanuova è un avversario di valore – dice Lorenzo Ciattaglia, tecnico dei matelicesi – e ci aspetta una gara difficile". L’allenatore non crede a una possibile crisi: "Avremo di fronte una squadra importante, molto fisica e dal forte potenziale offensivo, ben guidata da un tecnico molto esperto. Domenica hanno dato un chiaro segnale: Chiesanuova è tornata ed è in grado di dimostrare che nella passata stagione non è certo arrivata per caso ai playoff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: assenze - pesanti
Inter Torino, la sfida ai nerazzurri si apre con due assenze pesanti tra le file dei padroni di casa: le ultime sul match
Convocati Juve per il Genoa: cinque assenze pesanti per Tudor, ecco la lista completa
Monza, assenze pesanti. Fuori Izzo e Carboni a Bari
Chiavaresi pronti a riscattare il risultato negativo della settimana scorsa nonostante le assenze pesanti di Guiu e Tiritiello - facebook.com Vai su Facebook
#Torres Momento delicato per i rossoblù alle prese con diverse assenze pesanti e un trend di due sconfitte consecutive da invertire in vista del prossimo appuntamento in campionato contro il Bra - X Vai su X
Assenze pesanti. Il Matelica in campo senza Bianchi e Tempestilli - Il Matelica torna a giocare in casa contro il Chiesanuova: un derby che si preannuncia avvincente perché i locali ... Come scrive sport.quotidiano.net