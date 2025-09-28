Assemblea pubblica per la Palestina in piazza a Lanciano

Chietitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Lanciano si mobilita per i diritti della popolazione palestinese e iniziative di solidarietà per Gaza. È convocata per oggi, 28 settembre, alle 17, in piazza Plebiscito un'assemblea pubblica per la Palestina.“Dopo la prima assemblea cittadina, tenutasi giovedì scorso e a cui hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

