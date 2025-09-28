Assemblea pubblica per la Palestina in piazza a Lanciano
Anche Lanciano si mobilita per i diritti della popolazione palestinese e iniziative di solidarietà per Gaza. È convocata per oggi, 28 settembre, alle 17, in piazza Plebiscito un'assemblea pubblica per la Palestina.“Dopo la prima assemblea cittadina, tenutasi giovedì scorso e a cui hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: assemblea - pubblica
Sondalo, un’assemblea pubblica sul futuro dell’ospedale Morelli: "Un presidio da difendere”
Distributore gpl esploso, assemblea pubblica alla scuola danneggiata: “Non è stato un caso, da anni chiediamo lo stop dei siti produttivi”
Assolavoro formazione, all’Assemblea Pubblica la prima ‘mappa’ del mercato dei servizi per la
Assemblea pubblica ad Agnone per coordinare ed organizzare la protesta contro il declassamento dell'ospedale cittadino a Presidio di comunità #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Assemblea pubblica ad Agnone per coordinare ed organizzare la protesta contro il declassamento dell'ospedale cittadino a Presidio di comunità servizio di Laura Calfapietra, riprese e montaggio di Piero Manocchio #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook
Genova, corteo e assemblea pubblica a sostegno di Gaza - La mobilitazione davanti alla Prefettura dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla. Segnala rainews.it
Milano, in piazza Scala la protesta pro Palestina: «Abbiamo già dimostrato lunedì di poter bloccare tutto, non ci fermeremo» - Circa 500 persone in corteo per solidarietà alla Global Sumud Flotilla e per chiedere la liberazione degli arrestati: «Fermare il genocidio in corso, gli aiuti umanitari devono arrivare a Gaza» ... Secondo milano.corriere.it