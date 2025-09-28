Assata Shakur le stagioni afroamericane

Assata Shakur, militante rivoluzionaria afroamericana, è morta il 25 settembre scosro a Cuba, dove risiedeva come rifugiata politica dal 1984. Era nata nel 1947, e il suo «nome da schiava» . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

