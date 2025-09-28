Assassini spie e sabotatori per l’Occidente ma eroi in Russia E il Cremlino li premia

Il Cremlino premia con medaglie, incarichi pubblici e biopic gli agenti dei propri servizi segreti all’estero, definiti con l’eufemismo di “intelligence illegale”, incaricati di seminare caos in Europa e Stati Uniti. All’estero, la Russia nega sistematicamente le violazioni del diritto internazionale, gli omicidi e i sabotaggi dei suoi agenti, etichettando come “russofobia” ogni rivelazione. In patria, invece, il Cremlino li celebra come eroi nazionali, garantendo loro privilegi e riconoscimenti. Alcuni, un tempo spie operative, oggi siedono in Parlamento o dirigono aziende legate al potere politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

