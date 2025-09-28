Assaggiatrici in tv dal 29 settembre su SKY e NOW | cosa sapere
film “le assaggiatrici”: anteprima esclusiva su sky cinema. In vista della sua prima visione televisiva, il film “Le assaggiatrici” sarà disponibile in anteprima assoluta su Sky Cinema. La pellicola, diretta da Silvio Soldini, sarà trasmessa lunedì 29 settembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. La produzione può essere fruita anche in streaming tramite NOW, e rimarrà disponibile on demand con qualità 4K per gli abbonati Sky. Questa opera rappresenta un’importante novità nel panorama cinematografico, portando alla luce una pagina poco conosciuta della storia della Seconda Guerra Mondiale. contesto storico e ambientazione del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: assaggiatrici - settembre
Le assaggiatrici in tv dal 29 settembre su SKY e NOW
LE ASSAGGIATRICI Venerdì 26 Settembre Di Silvio Soldini, con Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun. Spettacolo ore 20;45 - facebook.com Vai su Facebook
Le assaggiatrici: in prima TV su Sky Cinema il nuovo film di Silvio Soldini - Arriva in esclusiva su Sky Cinema Uno il nuovo film di Silvio Soldini Le assaggiatrici, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K. Segnala tuttosport.com
“Le Assaggiatrici”, su Sky Cinema il film di Silvio Soldini con Elisa Schlott - Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “ Le Assaggiatrici ”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on ... Secondo teleblog.it