film “le assaggiatrici”: anteprima esclusiva su sky cinema. In vista della sua prima visione televisiva, il film “Le assaggiatrici” sarà disponibile in anteprima assoluta su Sky Cinema. La pellicola, diretta da Silvio Soldini, sarà trasmessa lunedì 29 settembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. La produzione può essere fruita anche in streaming tramite NOW, e rimarrà disponibile on demand con qualità 4K per gli abbonati Sky. Questa opera rappresenta un’importante novità nel panorama cinematografico, portando alla luce una pagina poco conosciuta della storia della Seconda Guerra Mondiale. contesto storico e ambientazione del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Assaggiatrici in tv dal 29 settembre su SKY e NOW: cosa sapere