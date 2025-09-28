Aspettando Avengers | Doomsday | così il dottor Destino può curare la Marvel dalla sbronza woke
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è stato per oltre un decennio il più grande fenomeno di intrattenimento globale. Dall’esordio con Iron Man nel 2008 fino al trionfo di Avengers: Endgame nel 2019, la saga ha catalizzato milioni di spettatori, ridefinendo il concetto stesso di blockbuster. Eppure, negli ultimi anni, la macchina perfetta si è inceppata. I dati al botteghino, i giudizi della critica e le reazioni dei fan raccontano di un lento e inesorabile declino. Il successo delle prime fasi Marvel è legato a personaggi che sapevano incarnare un mito credibile. Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: aspettando - avengers
Novità In uscita AMAZING SPIDER-MAN 5 Arriva lo scontro che tutti stavamo aspettando! Inizia SPIDER-VERSE VS. VENOMVERSE! Un duello senza esclusione di colpi tra RAGNI e SIMBIONTI per la sopravvivenza della loro specie…e non poteva - facebook.com Vai su Facebook
Avengers: Doomsday, Channing Tatum anticipa che Gambit non parlerà certo 'come i Minions' - L'attore ha anticipato qualche dettaglio del suo lavoro sul set del film dei fratelli Russo, svelando inoltre di essersi fatto male durante alcune scene d'azione. Come scrive movieplayer.it
Avengers: Doomsday, cosa è successo davvero sul set tra Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. - sul set di Avengers: Doomsday: secondo le ultime indiscrezioni, i due non si sarebbero mai incontrati. Da movieplayer.it